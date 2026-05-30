PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha creato 3.272 comunità residenziali silenziose, che ospitano oltre 2,4 milioni di famiglie, nell’ambito di un’iniziativa nazionale per ridurre l’inquinamento acustico, secondo un rapporto governativo.

Il rapporto annuale sulla prevenzione e sul controllo dell’inquinamento acustico in Cina, pubblicato dal ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente (MEE) insieme ad altri 10 enti governativi, riporta che nel 2025 il rumore urbano era in gran parte sotto controllo, con il 93,3% delle zone monitorate conformi agli standard nazionali durante il giorno, e l’87,8% durante la notte.

Una comunità residenziale silenziosa è definita come un quartiere che ha portato sotto controllo l’inquinamento acustico, rispetta gli standard nazionali di qualità dell’ambiente sonoro e raggiunge un elevato livello di soddisfazione dei residenti, offrendo agli abitanti un’atmosfera tranquilla per la vita quotidiana, lo studio e il lavoro.

Nel 2024, il MEE ha diffuso una bozza di linee guida sulla creazione di simili comunità, con l’obiettivo di rendere questa designazione la norma per tutte le comunità residenziali entro il 2035.

Per qualificarsi, una comunità deve soddisfare cinque criteri di base previsti dalla bozza. Questi includono l’assenza di reclami persistenti e ripetuti relativi al rumore da parte di più nuclei famigliari riguardo alla stessa fonte; il rispetto dei limiti di rumore stabiliti per la zona funzionale dell’ambiente sonoro designata; e l’istituzione di un meccanismo formale per mediare le controversie legate al rumore.

Oltre alle aree residenziali, l’impegno del governo cinese per un ambiente più silenzioso si è esteso in modo significativo ai settori industriale e infrastrutturale.

Le autorità di regolamentazione hanno rafforzato la supervisione sul rumore in diversi settori, si legge nel rapporto. Per ottenere una copertura completa della gestione del rumore industriale, circa 290.000 imprese industriali hanno assistito all’integrazione dell’inquinamento acustico nei loro permessi di scarico degli inquinanti. Nel frattempo, circa 1,2 milioni di imprese sono state incluse nel registro delle emissioni inquinanti. Le autorità hanno impiegato strumenti di monitoraggio automatico e altri strumenti normativi intelligenti nei cantieri, rilasciando circa 121.000 permessi di lavoro notturno nel corso dell’anno.

La Cina ha inoltre posato più di 23 milioni di metri quadrati di pavimentazione stradale a bassa rumorosità, costruendo circa 1,27 milioni di metri di barriere antirumore e installando monitor automatici in 34 aeroporti. Oltre 8.000 treni hanno offerto vagoni silenziosi durante il picco di traffico della Festa di primavera 2026.

Il portavoce del MEE, Pei Xiaofei, ha osservato che i reclami per rumori molesti hanno raggiunto quota 6,83 milioni nel 2025, in aumento di 938.000 rispetto all’anno precedente, un incremento che Pei ha attribuito alle crescenti aspettative del pubblico per ambienti più silenziosi.

Il portavoce ha dichiarato che la Cina elaborerà un nuovo piano d’azione per il controllo del rumore per il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

(ITALPRESS).