Cina: turisti in visita a Zhoujiazhuang per la fioritura dei peri (3)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 6 aprile 2026, mostra dei turisti a bordo di un trenino panoramico che attraversa un frutteto di peri nella cittadina di Zhoujiazhuang, nella città di Jinzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Negli ultimi giorni, circa 170.000 mu (11.333,33 ettari) di peri a Jinzhou sono entrati nel periodo della piena fioritura. I fiori di pero, insieme a quelli di colza sbocciati nei campi, creano uno scenario suggestivo che attira un gran numero di turisti, venuti per ammirare le fioriture e godersi le gite primaverili.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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