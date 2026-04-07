Cina: turisti in visita a Zhoujiazhuang per la fioritura dei peri (2)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti ammirano i fiori in un frutteto di peri nella cittadina di Zhoujiazhuang, nella città di Jinzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 6 aprile 2026. Negli ultimi giorni, circa 170.000 mu (11.333,33 ettari) di peri a Jinzhou sono entrati nel periodo della piena fioritura. I fiori di pero, insieme a quelli di colza sbocciati nei campi, creano uno scenario suggestivo che attira un gran numero di turisti, venuti per ammirare le fioriture e godersi le gite primaverili.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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