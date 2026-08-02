Cina: turismo sotto le stelle nelle praterie della Mongolia Interna (2)

XILINGOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Bambini si esibiscono durante l’apertura della stagione del turismo sotto le stelle nelle praterie della Lega di Xilingol, nella Regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, l’1 agosto 2026.
La stagione del turismo sotto le stelle nelle praterie ha preso il via ieri, con nove eventi tematici, tra cui mostre fotografiche dedicate al cielo stellato e sessioni regolari di osservazione delle stelle.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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