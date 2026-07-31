Von der Leyen “Da Ceuta immagini inaccettabili, non si entra in Ue senza rispettare le nostre regole”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Gli attraversamenti pericolosi devono cessare immediatamente. Le reti di contrabbando devono essere smantellate e i rimpatri devono essere rapidi, come previsto dalle nostre norme. Ho incaricato due commissari di fornire supporto per il controllo della situazione”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Il Commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner sta già collaborando a stretto contatto con la Spagna ed è pronto a recarsi nei punti critici. Si occuperà di fornire ulteriore supporto operativo alla Spagna, anche tramite Frontex”, ha aggiunto.

“Il Commissario europeo per il Mediterraneo Dubra Vkasuica è in contatto con la sua controparte marocchina. Sono fiduciosa che la nostra stretta collaborazione con il Marocco contribuirà a raggiungere risultati concreti”, conclude von der Leyen.

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