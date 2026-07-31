Tunisia, l’export industriale segna un aumento del 7,6% nel primo semestre del 2026

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le esportazioni industriali tunisine sono aumentate del 7,6% nel primo semestre del 2026, raggiungendo 31,718 miliardi di dinari, rispetto ai 29,478 miliardi registrati nello stesso periodo del 2025. Lo rende noto l’Agenzia tunisina per la promozione dell’industria e dell’innovazione (APII) attraverso i propri canali ufficiali. Secondo gli stessi dati, gli investimenti industriali dichiarati sono cresciuti del 10,8%, passando da 955,1 milioni a 1,057 miliardi di dinari. Nello stesso periodo, i posti di lavoro previsti dai nuovi progetti industriali sono aumentati del 45,1%, raggiungendo 22.582 unità.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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