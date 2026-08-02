Cina: Shenyang, ex fabbrica trasformata in parco culturale e creativo (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori scelgono prodotti presso uno stand del parco culturale e creativo 1905 a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 31 luglio 2026.

Il parco, situato nel distretto di Tiexi, è stato ricavato nel 2012 da una vecchia fabbrica. Oggi offre prodotti culturali e creativi, opere d’arte e spettacoli teatrali e da allora ha attirato un gran numero di visitatori. È diventato un popolare luogo di ritrovo per i giovani, mettendo in mostra la nuova vitalità dei consumi culturali della città.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).