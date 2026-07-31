Algeria, autobus si ribalta nella provincia di Boumerdès: sale a 20 il bilancio delle vittime

BOUMERDÈS (ALGERIA) (ITALPRESS) – È salito ad almeno 20 morti e 38 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Boumerdès, dove un autobus di linea proveniente dalla provincia di Sétif è uscito di strada ribaltandosi. Lo riferisce la Protezione civile algerina in un nuovo aggiornamento diffuso attraverso i propri canali ufficiali. Secondo la stessa fonte, il bilancio resta provvisorio, mentre le operazioni di soccorso, assistenza ai feriti e trasferimento verso le strutture ospedaliere proseguono senza sosta

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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