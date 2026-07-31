Algeria, autobus si ribalta nella provincia di Boumerdès: sale a 20 il bilancio delle vittime

IPA86887857 - Protection Civile firefighters intervene to extinguish wildfires in the mountains of Bouira, Algeria on July 21, 2026, as the blazes are reported under control according to the civil protection agency. Photo by Billel Bensalem/APP/ABACAPRESS.COM

BOUMERDÈS (ALGERIA) (ITALPRESS) – È salito ad almeno 20 morti e 38 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Boumerdès, dove un autobus di linea proveniente dalla provincia di Sétif è uscito di strada ribaltandosi. Lo riferisce la Protezione civile algerina in un nuovo aggiornamento diffuso attraverso i propri canali ufficiali. Secondo la stessa fonte, il bilancio resta provvisorio, mentre le operazioni di soccorso, assistenza ai feriti e trasferimento verso le strutture ospedaliere proseguono senza sosta

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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