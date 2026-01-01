NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Peng (il secondo a destra), primo segretario del Partito del villaggio di Zhongping, illustra ai turisti il piano di sviluppo del villaggio nella cittadina di Xiangfen, contea autonoma Miao di Rongshui, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, il 6 novembre 2025. Negli ultimi anni le autorità locali del Guangxi hanno promosso lo sviluppo del turismo nelle aree rurali attraverso una serie di iniziative culturali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
