HAILIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un bambino prova lo snow tubing nella cittadina di Hengdaohezi, nella città di Hailin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 15 gennaio 2026. Soprannominata “la cittadina trainata dai treni”, Hengdaohezi fu fondata originariamente alla fine del XIX secolo, quando i russi vi costruirono officine e altre strutture per la manutenzione ferroviaria, in seguito alla realizzazione della Chinese Eastern Railway. Grazie agli edifici storici ben conservati, questa località dall’atmosfera esotica è oggi diventata una popolare destinazione turistica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
