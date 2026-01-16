HAILIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra il paesaggio invernale della cittadina di Hengdaohezi, nella città di Hailin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 15 gennaio 2026. Soprannominata “la cittadina trainata dai treni”, Hengdaohezi fu fondata originariamente alla fine del XIX secolo, quando i russi vi costruirono officine e altre strutture per la manutenzione ferroviaria, in seguito alla realizzazione della Chinese Eastern Railway. Grazie agli edifici storici ben conservati, questa località dall’atmosfera esotica è oggi diventata una popolare destinazione turistica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).