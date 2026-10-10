Cina: turismo in forte crescita grazie a nuova alta velocità Xi’an-Ankang (1)

ANKANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri fotografati alla stazione ferroviaria di Ankang Ovest, ad Ankang, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, l’8 ottobre 2026. La città sta registrando un forte aumento del numero di turisti grazie alla ferrovia ad alta velocità Xi’an-Ankang, entrata ufficialmente in funzione il 28 settembre di quest’anno. Il tempo di percorrenza tra Xi’an, capoluogo dello Shaanxi, e Ankang è stato ridotto a meno di un’ora.

-Foto Xinhua-

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