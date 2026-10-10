Tajani “Crediamo nel ruolo della Corte penale internazionale, ci opponiamo alle sanzioni annunciate dagli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Crediamo nel ruolo della Cpi, e lo sosteniamo con convinzione. Per questo ho firmato la dichiarazione congiunta con altri ministri del G7 ed europei, come i colleghi olandesi e danesi, e ci opponiamo con fermezza alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Il Messaggero. “Siamo parte dello Statuto di Roma, il trattato internazionale che nel luglio 1998 istituì la Cpi, continueremo ad appoggiarne l’operato e a difendere il sistema internazionale, basato su regole e responsabilità”, ha aggiunto.

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