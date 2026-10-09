Il Cremlino “A breve colloquio telefonico tra Putin e Trump”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – È “prevedibile” che a breve ci sia una conversazione telefonica tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello statunitense, Donald Trump. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass.

Peskov ha aggiunto che i negoziatori americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, “sono sempre i benvenuti a Mosca”, ma la data di una loro visita è ancora sconosciuta. “Sono sempre i benvenuti a Mosca. Il presidente è sempre lieto di incontrarli”, ha detto il portavoce. “La visita è probabile, ma non sappiamo se avrà luogo in quella data”, ha precisato a proposito dell’ipotesi di una loro visita a ottobre.

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