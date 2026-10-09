Marocco, Re Mohammed VI “Nuova visione su migrazione e sul partenariato paritario dell’Ue”

ROMA (ITALPRESS) – Il Re Mohammed VI del Marocco ha invitato a ripensare il modello di cooperazione in materia migratoria, sottolineando la necessità di superare gli ostacoli che continuano a condizionare la gestione dei flussi irregolari, in particolare nei rapporti con la Spagna.

Nel discorso pronunciato oggi davanti al Parlamento, in occasione dell’apertura della prima sessione della dodicesima legislatura, il Sovrano ha evidenziato che l’approccio equilibrato adottato dal Marocco nella gestione del fenomeno migratorio ha prodotto risultati concreti, osservando tuttavia che l’attuale modello di cooperazione ha ormai raggiunto i propri limiti, come dimostrano le crisi ricorrenti.

Riferendosi ai rapporti con Madrid, Mohammed VI ha riconosciuto gli importanti progressi compiuti dal partenariato bilaterale in diversi settori, compreso il contrasto all’immigrazione irregolare. Il Sovrano ha tuttavia richiamato l’attenzione sulla persistenza di disposizioni legislative ormai superate e di decisioni giudiziarie distanti dalla realtà, che ostacolano una cooperazione pienamente efficace, in particolare per quanto riguarda il rimpatrio dei minori e delle persone che si avvalgono indebitamente dello status di rifugiato, nonché il contrasto alle reti criminali.

Il Re ha inoltre ribadito con fermezza che il partenariato rappresenta una scelta sovrana e un impegno volontario, che non possono essere sottoposti a pressioni, minacce o ricatti.

In questa prospettiva, Mohammed VI ha annunciato che il Marocco presenterà ai propri partner un documento contenente una nuova visione strategica, chiara e operativa, finalizzata a promuovere il co-sviluppo, la competitività economica e la stabilità regionale.

Il messaggio del Sovrano delinea così la volontà di Rabat di imprimere una nuova dinamica alla cooperazione migratoria con i partner europei, attraverso un approccio fondato sulla responsabilità condivisa, sul rispetto reciproco e su una più ampia integrazione tra migrazione, sviluppo economico e stabilità regionale.

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