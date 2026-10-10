Egitto, le riserve valutarie raggiungono un nuovo record a 57,35 miliardi di dollari

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Le riserve valutarie dell’Egitto hanno raggiunto un nuovo record, attestandosi a 57,35 miliardi di dollari alla fine di settembre, con un aumento di 134 milioni rispetto ad agosto, secondo i dati della Banca centrale egiziana.
La crescita è stata sostenuta dal miglioramento delle principali fonti di valuta estera, tra cui esportazioni, entrate turistiche, rimesse degli egiziani all’estero e proventi del Canale di Suez.
Nei primi otto mesi del 2026, gli arrivi turistici hanno raggiunto 12,7 milioni, in aumento del 4,1% su base annua, mentre le entrate del turismo sono salite a 12 miliardi di dollari, con una crescita dell’1,7%.
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(ITALPRESS).
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