Malta, arrivate migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale grazie alla collaborazione con l’Italia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale sono arrivate questa mattina a Malta, nonostante le difficoltà nelle forniture internazionali che rischiavano di ritardarne la consegna fino a gennaio. Lo ha annunciato sui social il vicepremier e ministro della Salute Ian Borg, sottolineando il ruolo determinante dei rapporti con l’Italia nel garantire l’approvvigionamento in tempi rapidi.

Secondo quanto riferito da Borg, alcune settimane fa l’importatore incaricato della fornitura aveva informato le autorità maltesi che non sarebbe stato possibile consegnare i vaccini prima di gennaio.

Tuttavia, grazie ai contatti e agli stretti rapporti tra Malta e Italia, nel giro di 24 ore sono arrivate rassicurazioni sulla possibilità di far giungere nell’arcipelago le dosi necessarie in meno di una settimana.

La tempestiva risposta ha consentito di scongiurare un ritardo significativo nella disponibilità dei vaccini, destinati a sostenere la campagna di immunizzazione contro l’influenza.

Borg ha precisato che spetterà ora alle autorità sanitarie stabilire quando inizierà la somministrazione delle dosi. Sono inoltre in corso iniziative in collaborazione con i consigli locali per rendere il vaccino più accessibile alla popolazione.

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(ITALPRESS).