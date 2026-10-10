Cina: Nanning, abitanti svolgono attività fisica nel verde del parco Nanhu (3)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un uomo pratica il taijiquan nel parco Nanhu a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 9 ottobre 2026. Situato nel cuore di Nanning, il parco Nanhu è ampiamente conosciuto come il “polmone verde” della città. Gli abitanti del posto fanno jogging lungo il lago, camminano a passo sostenuto sui viali e praticano il taijiquan all’ombra di alberi secolari, immergendosi completamente nel semplice piacere dell’attività fisica all’aperto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).