Terremoto di magnitudo 7.7 a Panama, proseguono le verifiche dei danni

IPA89486188 - PANAMA Panama City, Oct. 10, 2026 This photo taken on Oct. 9, 2026 shows a bell tower of a church collapsed after a strong earthquake in Penonome, central Cocle Province of Panama. A powerful earthquake and a series of strong aftershocks rattled Panama on Friday, sending residents into the streets, disrupting water supplies and briefly halting flights as the government mobilized emergency personnel and resources.. The University of Panama's Institute of Geosciences measured the initial quake at magnitude 7.2. It struck at 12:56 p.m. local time (1756 GMT) at a depth of 4 kilometers. By 5:30 p.m. local time, more than 40 earthquakes had been recorded, including over a dozen with magnitudes above 5.0. A quake at 3:25 p.m. had a magnitude of 6.9. (Credit Image: © Daniel Gonzalez/Xinhua via ZUMA Press)

PANAMA (ITALPRESS) – Proseguono le verifiche sui danni provocati dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese nella giornata di ieri. L’allarme tsunami diramato dopo il sisma è stato revocato, mentre il Canale di Panama ha continuato a funzionare regolarmente. Il terremoto è stato registrato alle 12.56 ora locale, con epicentro vicino a Pitaloza Arriba, nella provincia di Herrera, ed è stato avvertito in varie zone del Paese.

La scossa è stata seguita da altre repliche, alcune delle quali di forte intensità. Le autorità hanno avviato sopralluoghi per valutare le condizioni degli edifici e delle infrastrutture, con particolare attenzione alle aree più colpite. Non si registrano vittime secondo i primi bilanci ufficiali.

Il presidente José Raúl Mulino ha invitato la popolazione a mantenere la calma mentre proseguono gli accertamenti. Le squadre di emergenza sono impegnate nelle verifiche e nel controllo delle strutture danneggiate.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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