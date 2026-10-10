Terremoto di magnitudo 7.7 a Panama, proseguono le verifiche dei danni

PANAMA (ITALPRESS) – Proseguono le verifiche sui danni provocati dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese nella giornata di ieri. L’allarme tsunami diramato dopo il sisma è stato revocato, mentre il Canale di Panama ha continuato a funzionare regolarmente. Il terremoto è stato registrato alle 12.56 ora locale, con epicentro vicino a Pitaloza Arriba, nella provincia di Herrera, ed è stato avvertito in varie zone del Paese.

La scossa è stata seguita da altre repliche, alcune delle quali di forte intensità. Le autorità hanno avviato sopralluoghi per valutare le condizioni degli edifici e delle infrastrutture, con particolare attenzione alle aree più colpite. Non si registrano vittime secondo i primi bilanci ufficiali.

Il presidente José Raúl Mulino ha invitato la popolazione a mantenere la calma mentre proseguono gli accertamenti. Le squadre di emergenza sono impegnate nelle verifiche e nel controllo delle strutture danneggiate.

– Foto Ipa Agency –

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