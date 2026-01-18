Cina: turismo in crescita nel complesso turistico di Gongtan (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti visitano il complesso turistico del fiume Wujiang e di Gongtan, nella contea autonoma Tujia e Miao di Youyang, nel comune sud-occidentale cinese di Chongqing, il 17 gennaio 2026. Situato nella rinomata area panoramica del fiume Wujiang e nell’antica cittadina di Gongtan, il complesso turistico del fiume Wujiang e di Gongtan ha valorizzato negli ultimi anni il suo ricco patrimonio culturale e i suoi paesaggi naturali unici per accrescere la propria attrattiva. Ciò è stato possibile grazie a una varietà di offerte, tra cui alloggi boutique, crociere panoramiche, gallerie d’arte, autentica cucina popolare e spettacoli del patrimonio culturale immateriale. Nel 2025, il resort ha registrato oltre 5,04 milioni di visite turistiche e un fatturato complessivo di 2,818 miliardi di yuan (circa 404,37 milioni di dollari).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS9.