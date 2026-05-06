NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone in tutto il mondo dovrebbero poter condividere in modo equo i dividendi digitali generati dall’intelligenza artificiale (IA), ha dichiarato ieri un inviato cinese presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Al giorno d’oggi l’IA avanza a un ritmo senza precedenti ed è sempre più integrata nei settori economici e sociali, rimodellando il paradigma stesso della vita umana e rivestendo un’importanza fondamentale per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha spiegato Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso l’ONU, durante la riunione del Gruppo di amici per la cooperazione internazionale sullo sviluppo delle capacità nel campo dell’IA.

“In questo contesto, la governance globale dell’intelligenza artificiale deve stare al passo con i tempi”, ha affermato Fu.

Nei due anni trascorsi dalla sua istituzione, il Gruppo di amici ha convocato quattro riunioni aperte e organizzato in Cina tre laboratori sullo sviluppo delle capacità nel campo dell’IA, riunendo quasi 200 rappresentanti degli Stati membri. Queste iniziative hanno permesso ai partecipanti di osservare da vicino il dinamismo dello sviluppo dell’IA, ha affermato Fu.

L’inviato cinese ha inoltre esortato a sostenere un approccio incentrato sulle persone e guidato dall’innovazione, per potenziare le industrie attraverso applicazioni “IA+”, concentrandosi su risultati concreti e valorizzando pienamente il Gruppo di amici come piattaforma di cooperazione pratica. Fu ha poi sottolineato l’importanza di sostenere il multilateralismo e di perseguire uno sviluppo dell’IA basato su ampie consultazioni, contributi congiunti e benefici condivisi.

“Sosteniamo il ruolo centrale delle Nazioni Unite in questo senso”, ha affermato Fu, aggiungendo che, attraverso gli sforzi congiunti del gruppo, la comunità internazionale dovrebbe portare avanti il Comitato scientifico sull’IA e il Dialogo globale sulla governance dell’IA, così da promuovere un ampio consenso e conseguire risultati concreti.

La Cina è impegnata nella creazione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità e nel portare avanti attivamente l’Iniziativa per la governance globale e l’Iniziativa per la governance globale dell’IA, ha aggiunto il funzionario.

In qualità di storico contributore allo sviluppo globale e di fornitore di beni pubblici, la Cina ha proposto e promosso una serie di iniziative, tra cui il Piano d’azione per lo sviluppo delle capacità nel campo dell’IA per il benessere comune, il Piano d’azione per la governance globale dell’IA e l’Iniziativa di cooperazione internazionale IA+, ha affermato l’ambasciatore.

“Siamo pronti a lavorare con tutte le parti per trasformare queste visioni in realtà e garantire che i benefici dello sviluppo dell’IA siano condivisi in modo più ampio ed equo in tutto il mondo”, ha dichiarato Fu.

La riunione, evento a margine dell’11esima edizione del Forum multi-stakeholder su scienza, tecnologia e innovazione per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in programma tra oggi e domani, vede la partecipazione di oltre 120 rappresentanti provenienti da più di 50 Paesi e organizzazioni internazionali.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-