Cina: turismo in crescita durante le vacanze del Dragon Boat Festival (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 20 giugno 2026, mostra delle persone che visitano il Giardino botanico tropicale di Xishuangbanna dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), nella contea di Mengla, nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Il mercato culturale e turistico della Cina ha mantenuto una crescita stabile durante le vacanze del Dragon Boat Festival 2026, con viaggi interni e spesa complessiva entrambi in aumento su base annua, secondo dati ufficiali diffusi. Il ministero della Cultura e del Turismo ha annunciato che durante i tre giorni di vacanza sono stati effettuati in tutto il Paese 124 milioni di viaggi interni, con un aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La spesa per il turismo interno ha raggiunto 44,46 miliardi di yuan (circa 6,52 miliardi di dollari), in crescita del 4% su base annua, ha dichiarato il ministero, citando calcoli del proprio centro dati. Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno si è festeggiato di venerdì, mentre il periodo di festa nazionale è andato da venerdì a domenica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).