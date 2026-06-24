Cina: turismo in crescita durante le vacanze del Dragon Boat Festival (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 19 giugno 2026, mostra dei turisti mentre osservano l’alba sul monte Huaying a Guang’an, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Il mercato culturale e turistico della Cina ha mantenuto una crescita stabile durante le vacanze del Dragon Boat Festival 2026, con viaggi interni e spesa complessiva entrambi in aumento su base annua, secondo dati ufficiali diffusi. Il ministero della Cultura e del Turismo ha annunciato che durante i tre giorni di vacanza sono stati effettuati in tutto il Paese 124 milioni di viaggi interni, con un aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La spesa per il turismo interno ha raggiunto 44,46 miliardi di yuan (circa 6,52 miliardi di dollari), in crescita del 4% su base annua, ha dichiarato il ministero, citando calcoli del proprio centro dati. Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno si è festeggiato di venerdì, mentre il periodo di festa nazionale è andato da venerdì a domenica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).