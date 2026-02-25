Cina: turismo da record durante la Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore turistico cinese ha mostrato un forte slancio durante le vacanze per la Festa di primavera, con livelli record sia nel numero di visitatori sia nella spesa turistica.

Il ministero della Cultura e del Turismo martedì ha riferito che, durante i nove giorni di vacanza, iniziati il 15 febbraio e conclusi lunedì, in Cina sono stati registrati 596 milioni di viaggi a livello nazionale, con un aumento di 95 milioni rispetto agli otto giorni di vacanze per la Festa di primavera nel 2025.

La spesa per il turismo nazionale ha raggiunto 803,5 miliardi di yuan (circa 115,8 miliardi di dollari USA), in crescita di 126,5 miliardi di yuan rispetto allo scorso anno.

Secondo il ministero, le statistiche indicano che, mentre il turismo del ghiaccio e della neve e le destinazioni soleggiate invernali hanno continuato ad attirare un forte interesse, i turisti hanno viaggiato su distanze più lunghe e optato per soggiorni più prolungati durante queste vacanze.

Tra i turisti internazionali, inoltre, sta crescendo la popolarità delle celebrazioni per la Festa di primavera in Cina, ha aggiunto il ministero.

(ITALPRESS).