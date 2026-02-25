PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le transazioni online in Cina hanno registrato un notevole incremento sia in termini di volume che di valore durante le vacanze appena concluse per la Festa di primavera, secondo i dati diffusi martedì dalla Banca popolare cinese (PBOC).

Dal 15 al 23 febbraio, la piattaforma cinese di compensazione dei pagamenti online NetsUnion Clearing Corporation e il colosso dei pagamenti con carta China UnionPay hanno elaborato circa 39,3 miliardi di transazioni online per un valore complessivo di 13.120 miliardi di yuan (circa 1.900 miliardi di dollari USA), ha riferito la PBOC.

Rispetto al periodo festivo dello scorso anno, il numero medio giornaliero di transazioni è aumentato del 37,45%, mentre il valore medio giornaliero è cresciuto del 19,26%.

I dati della PBOC mostrano inoltre che, nello stesso periodo di confronto, il valore medio giornaliero delle transazioni effettuate dai viaggiatori in entrata tramite le due piattaforme è salito del 78,1% in termini di volume e del 44,33% in termini di valore.

La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, quest’anno si è festeggiata il 17 febbraio. Si tratta generalmente di un periodo caratterizzato da vivaci attività di consumo, poiché le persone ritornano alle proprie città d’origine per ricongiungersi con i familiari o viaggiano verso destinazioni turistiche per celebrare la festività.

