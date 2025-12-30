Cina: tradizioni e pesca invernale a Mohe (2)

MOHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti folkloristici danzano durante un evento di pesca invernale a Mohe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 30 dicembre 2025. L’evento, tenutosi martedì, ha presentato alcune usanze e arti popolari tipiche solo di Mohe.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
