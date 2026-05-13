TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano un quartiere turistico e ricreativo nella cittadina di Zhongbei, distretto di Xiqing, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 10 maggio 2026. Recentemente, il quartiere è stato aperto al pubblico a Tianjin. Con una superficie di circa 45.000 metri quadrati, l’area è stata trasformata a partire dagli edifici abbandonati di una fabbrica di tessuti tinti in filo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).