TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano un quartiere turistico e ricreativo nella cittadina di Zhongbei, distretto di Xiqing, nella municipalità settentrionale cinese di Tianjin, il 10 maggio 2026. Recentemente, il quartiere è stato aperto al pubblico a Tianjin. Con una superficie di circa 45.000 metri quadrati, l’area è stata trasformata a partire dagli edifici abbandonati di una fabbrica di tessuti tinti in filo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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