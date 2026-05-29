Cina: Tianjin, droni e robot protagonisti al carnevale tecnologico (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone assistono a uno spettacolo di droni a Tianjin, nel nord della Cina, il 28 maggio 2026. Il carnevale dei robot, un’iniziativa della World Intelligence Expo 2026, si è tenuto ieri presso il centro culturale di Tianjin. Una serie di eventi, tra cui una mostra sui robot, una competizione di robotica e uno spettacolo teatrale con robot, offre al pubblico uno sguardo sulla tecnologia e sulla vita smart.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]