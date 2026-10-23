Cina: terremoto di magnitudo 7,0 nello Xizang, 16 morti e 65 feriti

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sedici persone hanno perso la vita e altre 65 sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la contea di Baqen nella città di Nagqu, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, alle 22:33 di ieri sera (ora locale). Lo hanno riferito oggi le autorità locali.

Tra i feriti, 11 versavano in condizioni gravi, mentre 54 hanno riportato ferite lievi, ha dichiarato il centro di coordinamento dei soccorsi sismici della città.

Alle 10 di oggi erano stati evacuati 12.489 residenti. Sono in corso le operazioni di soccorso e assistenza e il ricollocamento dei residenti colpiti, secondo il centro.

I treni passeggeri sulla tratta della ferrovia Qinghai-Xizang colpita dal sisma hanno ripreso il servizio a velocità ridotta questa mattina, secondo la China Railway Qinghai-Xizang Group Co., Ltd.

La State Grid Xizang Electric Power Co., Ltd. ha dichiarato che, alle ore 10, era stata ripristinata l’erogazione di energia elettrica in 1.937 abitazioni nell’area della contea di Baqen colpita dal sisma.

Nella zona colpita sono arrivati i rifornimenti di soccorso per il terremoto stanziati dalle autorità a vari livelli, tra cui 1.000 set di case prefabbricate, oltre 3.200 tende, più di 2.800 letti pieghevoli e altri beni di prima necessità come trapunte, stufe e vestiti.

L’area circostante l’epicentro ha un’altitudine media superiore a 4.800 metri. Secondo le autorità meteorologiche locali, nei prossimi tre giorni le temperature scenderanno fino a meno nove gradi Celsius, con nevicate intermittenti previste per sabato nelle tre cittadine vicine all’epicentro.

(ITALPRESS).