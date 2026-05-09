Cina: terminate le due torri principali del ponte stradale-ferroviario Taoyaomen (1)

ZHOUSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone l’8 maggio 2026 mostra la torre principale n. 5 del ponte stradale-ferroviario Taoyaomen a Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. Con un’altezza progettata di 218 metri, la torre principale n. 5 del ponte stradale-ferroviario Taoyaomen, costruita dalla China Railway Major Bridge Engineering Group Co., Ltd., è stata terminata ieri, segnando il completamento delle due torri principali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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