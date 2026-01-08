Cina: tecnologie IA saranno applicate ai Mondiali di calcio 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – La FIFA e il suo partner tecnologico ufficiale Lenovo mercoledì hanno annunciato congiuntamente che diverse tecnologie di intelligenza artificiale (IA) sviluppate dall’azienda tecnologica cinese saranno impiegate alla Coppa del mondo FIFA 2026 per potenziare le tecnologie arbitrali, migliorare le capacità di analisi delle partite e rafforzare il coinvolgimento dei tifosi.

Come si legge nell’annuncio, la prossima Coppa del mondo in Canada, Messico e Stati Uniti vedrà l’applicazione di diverse soluzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Lenovo, tra cui Football AI Pro, un sistema di visualizzazione 3D degli avatar dei giocatori basato sull’IA messo a disposizione dell’assistente video dell’arbitro (VAR), oltre a una versione aggiornata delle riprese del broadcast Referee View.

Football AI Pro è un assistente di conoscenza basato su IA generativa progettato per supportare le 48 squadre partecipanti nell’analisi dei milioni di dati sui punti prodotti in ogni partita; lo strumento aiuterà allenatori, giocatori e analisti nella preparazione degli incontri, nella pianificazione tattica e nei processi decisionali personalizzati.

La soluzione di avatar 3D basati sull’intelligenza artificiale rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia del fuorigioco semi-automatico. Tutti i calciatori partecipanti saranno sottoposti a scansioni digitali per generare modelli 3D ad alta precisione, che saranno integrati nel broadcast dell’host e consentiranno di presentare ai tifosi negli stadi e al pubblico globale le decisioni di fuorigioco determinate dal sistema VAR in modo più realistico e coinvolgente.

La versione aggiornata delle riprese del broadcast Referee View utilizza un software di stabilizzazione basato sull’IA per rendere più fluide, in tempo reale, le riprese catturate dalla telecamera dell’arbitro, riducendo l’effetto mosso causato dai rapidi movimenti. Le immagini stabilizzate offriranno al pubblico di tutto il mondo una prospettiva in prima persona di qualità superiore, migliorando trasparenza, comprensione e coinvolgimento durante le partite.

“La Coppa del mondo FIFA del 2026 sarà il più grande spettacolo di sempre sul pianeta Terra”, ha dichiarato Gianni Infantino, presidente della FIFA. “FIFA e Lenovo stanno abbracciando pienamente le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale, la ‘Football AI’, per supportare squadre e ufficiali di gara, offrendo al contempo un’esperienza nuova e straordinaria ai tifosi di tutto il mondo”.

Il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yang Yuanqing, ha affermato che la Coppa, alimentata dalle tecnologie IA del marchio, sarà uno degli eventi sportivi più avanzati dal punto di vista tecnologico della storia. “Forniamo soluzioni IT complete, migliorando l’organizzazione e l’esperienza del torneo a ogni livello. Football AI Pro sarà un vero punto di svolta e non vediamo l’ora di vederlo, insieme alle altre innovazioni sviluppate con FIFA, in azione alla Coppa del mondo 2026”, ha aggiunto Yang.

La Coppa del mondo FIFA 2026 si svolgerà da giugno a luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico e segnerà la prima edizione del torneo con 48 squadre partecipanti.

