Cina: tecnologie avanzate e filiere integrate nella Optics Valley di Wuhan (3)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una testa laser tridimensionale fotografata presso un’azienda tecnologica di Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 14 settembre 2026. Facendo leva sul polo manifatturiero avanzato della Optics Valley di Wuhan, le principali aziende tecnologiche della città hanno favorito lo sviluppo coordinato di oltre 100 imprese a monte e a valle della filiera.

-Foto Xinhua-

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