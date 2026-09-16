TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ufficio del procuratore generale libico ha completato le prime procedure investigative sull’incidente aereo che ha coinvolto un Cessna Citation Latitude (C68A) fuoriuscito dalla pista dell’aeroporto internazionale di Misurata. E secondo quanto dichiarato in un comunicato ufficiale dell’ufficio, l’investigatore ha ispezionato il relitto, registrato i dati del controllo del traffico aereo e i rapporti meteo durante il volo e all’atterraggio, e ascoltato i tecnici responsabili della fase di atterraggio. Dopo 24 ore, ha interrogato l’equipaggio sulle circostanze della deviazione, confrontando il comandante e il copilota con il fatto di aver pilotato in stato di ebbrezza, creando un pericolo concreto per sé, per l’aereo e per l’aeroporto. I due sono stati posti in custodia cautelare e l’indagine prosegue secondo le norme nazionali e internazionali.

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