Cina: piattaforme di prenotazione alberghiera online garantiscano mercato sano

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le società cinesi che gestiscono piattaforme di prenotazione alberghiera online sono tenute ad assumersi la responsabilità primaria della conformità normativa, a prevenire e a mitigare i rischi legati alla concorrenza nel settore e a mantenere un ambiente di mercato turistico sano e ordinato.

La richiesta è stata avanzata ieri durante una riunione congiunta di orientamento amministrativo per il settore dei servizi di prenotazione alberghiera online, organizzata dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e dal ministero della Cultura e del Turismo.

Durante la riunione è stato sottolineato che la concorrenza leale rappresenta il fondamento dello Stato di diritto nell’economia di mercato, mentre il rispetto delle norme costituisce la linfa vitale dello sviluppo delle imprese.

Negli ultimi anni, il settore cinese delle piattaforme di prenotazione alberghiera online si è sviluppato rapidamente, svolgendo un ruolo positivo nel rendere più agevole la vita delle persone e nel promuovere i consumi turistici.

Tuttavia, i rischi legati alla concorrenza non possono essere ignorati. In qualità di attori chiave del settore, le piattaforme di prenotazione alberghiera online devono operare entro i limiti della legge, sostenere la concorrenza leale, rafforzare la gestione della conformità e promuovere il sano sviluppo del settore.

Alle piattaforme è stato chiesto di rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti, trarre insegnamento dai casi precedenti, condurre verifiche interne e prevenire e mitigare i rischi di una concorrenza di tipo “involutivo”.

Le società dovrebbero inoltre rafforzare la consapevolezza in materia di conformità, migliorare i relativi meccanismi a lungo termine e favorire un ordine di mercato caratterizzato da prodotti di qualità, prezzi equi e concorrenza sana.

Dovrebbero infine tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori e promuovere risultati vantaggiosi per tutte le parti all’interno dell’ecosistema delle piattaforme, secondo quanto emerso dalla riunione.

(ITALPRESS).