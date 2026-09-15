Kallas “Putin non si fermerà, la Russia vuole indebolirci”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “C’è l’urgenza di agire. Da quando la Russia ha lanciato la sua invesione su larga scala dell’Ucraina c’è stato un costante aumento di attacchi ibridi nei confronti dell’Europa”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la Politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida. Per l’Alto rappresentante “la Russia è pericolosa, ha dispiegato” attacchi ibridi anche nelle ultime 48 ore, e non si tratta di incidenti ma di “tentativi calcolati di indebolire la nostra risolutezza, la nostra unità e giocare con i timori di un’escalation”. “L’Europa non diminuirà il sostegno all’Ucraina”, ha spiegato Kallas, sottolineando come la Russia si adatta ai vari Paesi da attaccare con la guerra ibrida: “in alcuni Paesi ci sono attacchi fisici, in altri si agisce sull’informazione e si cerca di manipolare le elezioni”.

“Una cosa è chiara: Putin non si fermerà, se non lo ferma qualcuno. Se la Russia è disposta ad assumersi rischi sempre maggiori, l’Europa deve essere pronta a pagare un costo sempre più elevato. Per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi. Dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence”, ha aggiunto. “Possiamo rafforzare ulteriormente i controlli sugli spostamenti dei diplomatici russi all’interno dell’area Schengen, e dovremmo rivedere anche il rilascio dei visti turistici ai cittadini russi”.

“L’Europa è molto più forte di prima, il nostro partenariato strategico con la Nato significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere. La tecnica di Putin è uquella di un bullo. Gli attacchi ibridi di Mosca sono progettati per intimidirci, paralizzare le nostre società e farci esitare ad agire – ha aggiunto -. Questo è esattamente ciò a cui mira Putin. Non dobbiamo lasciare che la paura determini le nostre scelte. Dobbiamo rispondere in modo deciso. La sicurezza dell’Europa lo richiede e i cittadini se lo aspettano”.

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