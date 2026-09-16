Tunisia, Saied “Legge di bilancio 2027 sia coerente con il piano quinquennale approvato”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saïed ha chiesto che il progetto della legge di bilancio 2027 sia coerente con il piano quinquennale approvato, con l’obiettivo di garantire un maggiore equilibrio tra le regioni, creare posti di lavoro e favorire nuove iniziative economiche. Saïed ne ha parlato ieri al Palazzo di Cartagine durante un incontro con la premier Sara Zaafrani Zenzri e il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, dedicato alla preparazione della legge di bilancio per il prossimo anno.

Il presidente ha inoltre chiesto di evitare un aumento della pressione fiscale e di facilitare la creazione di nuove imprese, sia attraverso le società comunitarie sia attraverso iniziative private, sottolineando la necessità di ridurre gli ostacoli amministrativi che incontrano gli investitori.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).