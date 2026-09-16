Cina: principali città segnalano attenuazione calo prezzi delle case ad agosto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ad agosto, le principali città cinesi hanno continuato a registrare un’attenuazione del calo complessivo dei prezzi delle abitazioni su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri.

Nelle città di prima fascia – Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen – i prezzi delle nuove abitazioni sono diminuiti dello 0,9% su base annua, con un calo inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

I prezzi delle abitazioni di seconda mano nelle quattro città sono diminuiti complessivamente del 2,7% su base annua, con un calo rispetto alla diminuzione del 3,7% registrata a luglio.

Per quanto riguarda le città di seconda e terza fascia, il calo dei prezzi sia delle nuove abitazioni sia di quelle di seconda mano si è attenuato rispetto a luglio.

Su base mensile, ad agosto i prezzi delle abitazioni nelle città di prima fascia sono aumentati, mentre quelli in seconda e terza fascia hanno generalmente registrato cali più contenuti.

Tra le 70 città di grandi e medie dimensioni monitorate, ad agosto 21 hanno registrato prezzi delle nuove abitazioni stabili o in aumento su base mensile, due in meno rispetto al mese precedente. In otto città i prezzi delle abitazioni di seconda mano sono rimasti stabili o sono aumentati, un dato invariato rispetto a luglio.

L’NBS pubblica un rapporto mensile sui prezzi delle abitazioni che monitora l’andamento del mercato in 70 grandi città, tra cui 4 di prima fascia, 31 di seconda e 35 di terza fascia.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).