Cina: tecnologie avanzate e filiere integrate nella Optics Valley di Wuhan (2)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio non datata mostra un tecnico di un’azienda tecnologica al lavoro su una macchina di fascia alta per il taglio dei wafer semiconduttori a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Facendo leva sul polo manifatturiero avanzato della Optics Valley di Wuhan, le principali aziende tecnologiche della città hanno favorito lo sviluppo coordinato di oltre 100 imprese a monte e a valle della filiera.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).