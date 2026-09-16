Cina: tecnologie avanzate e filiere integrate nella Optics Valley di Wuhan (1)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto d’archivio non datata mostra un’apparecchiatura laser a sei assi per la lavorazione di microfori su superfici curve complesse presso un’azienda tecnologica di Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. Facendo leva sul polo manifatturiero avanzato della Optics Valley di Wuhan, le principali aziende tecnologiche della città hanno favorito lo sviluppo coordinato di oltre 100 imprese a monte e a valle della filiera.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).