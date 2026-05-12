Cina: tante attività in occasione della Giornata per la prevenzione e mitigazione dei disastri (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni studenti partecipano a un’esercitazione di evacuazione d’emergenza sotto la guida dei vigili del fuoco a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’11 maggio 2026. In tutto il Paese si sono svolte diverse attività in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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