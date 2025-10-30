PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il ministero del Commercio cinese ha svelato giovedì i risultati raggiunti dalle delegazioni cinese e statunitense durante i loro recenti colloqui economici e commerciali a Kuala Lumpur.

La parte statunitense cancellerà i cosiddetti “dazi sul fentanyl” del 10% e sospenderà, per un ulteriore anno, i dazi reciproci del 24% imposti sui beni cinesi, inclusi quelli provenienti dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong e dalla Regione amministrativa speciale di Macao, secondo un portavoce del ministero.

A sua volta, la Cina farà degli aggiustamenti alle proprie contromisure nei confronti dei suddetti dazi statunitensi, ha aggiunto il portavoce, sottolineando che entrambe le parti hanno concordato di continuare a estendere alcune misure di esclusione tariffaria.

