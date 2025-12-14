Cina: superati 50 mld di yuan di incassi al botteghino nel 2025

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna passa davanti ai manifesti cinematografici in un cinema di Nanchino, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, il 13 dicembre 2025.
Secondo la China Film Administration, alle 14:30 di sabato gli incassi al botteghino cinese nel 2025 avevano superato i 50 miliardi di yuan (circa 7,08 miliardi di dollari).
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
