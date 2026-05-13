Presidente Xinhua, va approfondita cooperazione concreta tra media, think tank cinesi e arabi

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, ieri ha incontrato gli ospiti presenti alla Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale, chiedendo di approfondire la cooperazione concreta tra i media e i think tank cinesi e arabi.

Fu ha affermato che la Cina e i Paesi arabi, tra cui l’Egitto, sono membri chiave del Sud globale e condividono una responsabilità comune nel promuovere la pace e la stabilità, realizzare lo sviluppo e la rivitalizzazione, e orientare il sistema di governance globale in una direzione più giusta ed equa.

Fu ha inoltre osservato che, nell’attuale mondo turbolento e in continua evoluzione, per i media e i think tank cinesi e arabi è più importante che mai sostenere la razionalità, costruire consenso e contribuire con una forza costruttiva.

Xinhua è desiderosa di lavorare fianco a fianco con tutte le parti, cogliendo la conferenza come un’opportunità per promuovere la comprensione reciproca, costruire fiducia e promuovere congiuntamente la cooperazione concreta tra i media e i think tank cinesi e arabi, approfondendo e consolidando così l’amicizia e la cooperazione tra le due parti, ha dichiarato il presidente di Xinhua.

Alaa Youssef, presidente del consiglio del Servizio d’informazione statale egiziano, e altri ospiti hanno osservato che la convocazione di questa conferenza riflette il forte impegno della Cina ad approfondire l’amicizia con i Paesi arabi.

Gli ospiti hanno espresso fiducia nel fatto che la conferenza rafforzerà la solidarietà e la cooperazione tra i media e i think tank della Cina e dei Paesi arabi, approfondirà ulteriormente l’amicizia tradizionale e i legami tra i popoli delle due parti, e farà sentire con maggiore chiarezza la sonora voce del Sud globale nella comunità internazionale.

La Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale si è aperta ieri presso la sede della Lega araba al Cairo, in Egitto.

L’evento di due giorni, a tema “Unire la saggezza, intraprendere un nuovo viaggio: costruire congiuntamente una comunità dal futuro condiviso tra Cina e Paesi arabi”, riunisce circa 250 rappresentanti provenienti da circa 110 organi mediatici, think tank, istituzioni governative e imprese provenienti da Cina e Paesi arabi, nonché di organizzazioni internazionali e regionali.

(ITALPRESS).