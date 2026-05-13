Libia, Al-Manfi incontra Macron a Nairobi

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Al-Manfi, ha incontrato a Nairobi il presidente francese Emmanuel Macron a margine del vertice Africa-Francia, discutendo della situazione politica in Libia e degli sforzi internazionali per sostenere elezioni nazionali inclusive che pongano fine alle fasi di transizione.

E secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio libico su Facebook, i due leader hanno sottolineato l’importanza di rafforzare l’unità delle istituzioni libiche, operando attraverso i quadri giuridici derivanti dall’accordo politico e in linea con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e il percorso delle Nazioni Unite.

Al centro del colloquio anche la necessità di evitare iniziative unilaterali che non tengono conto della legittimità politica e istituzionale della Libia. E secondo quanto riportato dall’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio libico su Facebook, Al-Manfi ha ribadito che qualsiasi percorso politico di successo deve basarsi sulla volontà libica, sul rispetto delle istituzioni e sul sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per creare le condizioni per elezioni e una riconciliazione nazionale completa.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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