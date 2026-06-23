Cina: Summer Davos Forum, presentate le 10 tecnologie emergenti chiave del 2026

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dopo anni di sviluppo dell’intelligenza artificiale incentrato prima di tutto sul software, le tecnologie con un impatto enorme si stanno spostando dagli schermi ai sistemi fisici che sostengono le economie moderne: energia, medicina, alimentazione e materiali, secondo un rapporto pubblicato oggi.
Il rapporto, intitolato “Le 10 principali tecnologie emergenti del 2026”, è stato presentato durante il Summer Davos Forum 2026 a Dalian, nella Cina nord-orientale.
(ITALPRESS).
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