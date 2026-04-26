Cina: struttura nella Binhai New Area di Tianjin punta su riutilizzo dei rifiuti (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora nella sala di controllo centrale di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in un parco industriale dell’economia circolare nella Binhai New Area di Tianjin, nel nord della Cina, il 23 aprile 2026. Concentrandosi sull’utilizzo delle risorse e sul recupero energetico dei rifiuti, il parco industriale dell’economia circolare nella Binhai New Area di Tianjin ha fatto leva su strutture consolidate per il trattamento ambientale per migliorare il proprio sistema circolare, promuovendo una crescita verde per lo sviluppo di alta qualità della regione. Con l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti e l’impianto di essiccazione dei fanghi come infrastrutture principali, il parco vanta una capacità giornaliera di trattamento dei rifiuti domestici di 1.500 tonnellate, sostenendo efficacemente il trattamento innocuo e il recupero delle risorse dai rifiuti domestici urbani. Il parco è inoltre dotato di centrali fotovoltaiche distribuite che generano circa 7 milioni di kWh di elettricità all’anno.

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(ITALPRESS).