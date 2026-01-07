Cina: stretta su norme per e-commerce in livestreaming e piattaforme di trading online

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi per la regolamentazione del mercato e del cyberspazio hanno pubblicato mercoledì due documenti distinti per disciplinare ulteriormente il settore nazionale dell’e-commerce in livestreaming e delle piattaforme di trading online.

Il nuovo regolamento sull’e-commerce in livestreaming, pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e dall’Amministrazione cinese del cyberspazio, stabilisce gli obblighi e i limiti comportamentali per i soggetti che operano nel settore.

In base alle nuove norme, ai gestori dei canali di livestreaming, così come al personale addetto al marketing, è vietato svolgere attività quali la pubblicità ingannevole, la diffamazione commerciale e la vendita di prodotti e servizi illegali.

L’altro regolamento si concentra sulle norme che disciplinano le piattaforme di trading online, con l’obiettivo di mantenere un ordinato svolgimento della relativa attività e tutelare i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti.

Secondo la nuova normativa, le piattaforme online non dovranno utilizzare le proprie regole per imporre restrizioni o commissioni irragionevoli alle attività commerciali sulle loro reti, né limitare i diritti dei consumatori, praticare una discriminazione dei prezzi basata sui dati o modificare in modo unilaterale i termini di adesione.

Per garantire un’attuazione efficace, le autorità rafforzeranno la cooperazione interdipartimentale attraverso la condivisione di informazioni e consultazioni congiunte. Le piattaforme online sono inoltre incoraggiate a condurre autovalutazioni e a pubblicare regolarmente rapporti di conformità.

