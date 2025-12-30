PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha stanziato in anticipo 62,5 miliardi di yuan (circa 8,88 miliardi di dollari) in fondi obbligazionari speciali del tesoro a lunghissima scadenza per sostenere nel 2026 i programmi di trade-in dei beni di consumo, ha dichiarato martedì l’organo per la pianificazione economica del Paese.

I fondi, i primi destinati a sostenere il programma di trade-in per il 2026, sono stati avviati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) e dal ministero delle Finanze, ha riferito la NDRC.

L’iniziativa mira a garantire la continuità delle politiche e a soddisfare l’aumento della domanda di consumo durante le imminenti vacanze di Capodanno e della Festa di primavera, ha spiegato la commissione, aggiungendo che guiderà le autorità locali nell’utilizzo dei fondi e nell’attuazione del programma di trade-in dei beni di consumo in modo più efficiente e ordinato.

Sempre martedì, la NDRC e il ministero delle Finanze hanno diffuso un annuncio congiunto che illustra politiche e misure per l’attuazione nel 2026 dei programmi di aggiornamento su larga scala delle attrezzature e di trade-in dei beni di consumo.

(ITALPRESS).