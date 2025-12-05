HULUN BUIR (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 2 dicembre 2025, mostra degli agenti della squadra di polizia “Gyrfalcon” a cavallo mentre pattugliano la prateria innevata di Chenbarhu Banner a Hulun Buir, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. Immersa nella prateria innevata, una fila di agenti a cavallo pattuglia la zona affrontando raffiche di vento e neve. Svolgono attività di vigilanza e gestione della sicurezza sulla vasta prateria che copre un’area di 18.600 chilometri quadrati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
