Xinhua, il nuovo paradigma per le relazioni Cina-USA parte da un’azione congiunta

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump giovedì hanno concordato di instaurare un rapporto costruttivo Cina-USA improntato alla stabilità strategica, orientando nella giusta direzione la grande nave delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e portando una stabilità e una certezza maggiori in un mondo segnato da turbolenze e trasformazioni.

In un’epoca di crescenti incertezze globali, con cambiamenti sempre più rapidi mai visti nell’ultimo secolo, il consenso raggiunto invia un messaggio importante: Cina e Stati Uniti devono scegliere il dialogo anziché il confronto, la cooperazione anziché il conflitto e la stabilità anziché le turbolenze.

L’intesa rappresenta un tentativo importante di rispondere alle questioni fondamentali del XXI secolo: possono Cina e Stati Uniti superare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma di relazioni tra grandi Paesi? Possono le due parti affrontare insieme le sfide globali e offrire maggiore stabilità al mondo? Possono costruire insieme un futuro luminoso per le relazioni bilaterali, nell’interesse del benessere dei due popoli e del futuro dell’umanità?

Come ha spiegato Xi, la “stabilità strategica costruttiva” dovrebbe costituire una stabilità positiva, fondata principalmente sulla cooperazione; una stabilità sana, con una competizione moderata; una stabilità costante, con divergenze gestibili; e una stabilità duratura, con prospettive di pace.

Il nuovo inquadramento delle relazioni Cina-USA riflette una profonda comprensione dell’esperienza e degli insegnamenti tratti dai rapporti bilaterali. Incarna i principi coerenti di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti e riveste una grande importanza per promuovere uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti.

La costruzione di una relazione costruttiva tra le due parti, improntata alla stabilità strategica, non è uno slogan. Implica agire nella stessa direzione. In effetti, sono già emersi segnali positivi. L’ultimo ciclo di colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti ha prodotto risultati complessivamente equilibrati e positivi.

Gli interessi comuni condivisi da Cina e Stati Uniti superano di gran lunga le loro divergenze. Il successo di ciascun Paese rappresenta un’opportunità per l’altro e una relazione Cina-USA stabile è un beneficio per il mondo intero. La storia ha dimostrato più volte che le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono, per loro natura, reciprocamente vantaggiose e a beneficio di entrambe le parti.

Di fronte a divergenze e attriti, la consultazione sulla base dell’uguaglianza è l’unica scelta corretta. Le due parti dovrebbero essere partner, non rivali, favorendo il successo reciproco e realizzando una prosperità condivisa.

In futuro, le due parti dovranno attuare l’importante consenso raggiunto dai due presidenti, valorizzando meglio i canali di comunicazione in ambito politico, diplomatico e militare ed espandendo la cooperazione in settori quali economia e commercio, sanità, agricoltura, turismo, legami tra i popoli e applicazione della legge.

Ciò significa anche gestire con prudenza le questioni delicate. La questione di Taiwan rimane il tema più importante nelle relazioni Cina-USA. Gestirla in modo adeguato è essenziale per mantenere la stabilità complessiva dei rapporti bilaterali. In caso contrario, i due Paesi andrebbero incontro a scontri e persino conflitti, mettendo gravemente a rischio l’intera relazione.

“L’indipendenza di Taiwan” e la pace attraverso lo Stretto sono inconciliabili come il fuoco e l’acqua. Salvaguardare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan è il più grande denominatore comune tra Cina e Stati Uniti. La parte statunitense deve esercitare la massima cautela nella gestione della questione di Taiwan.

Il modo in cui Cina e Stati Uniti, i due grandi Paesi del mondo, si relazionano incide sull’orientamento complessivo dello scenario internazionale e sul futuro dell’umanità. Mentre il mondo si trova ancora una volta a un nuovo crocevia, Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di rafforzare la solidarietà e la cooperazione, affrontando insieme le sfide globali e promuovendo la pace e lo sviluppo nel mondo.

Il futuro delle relazioni Cina-USA è promettente. Da un nuovo punto di partenza storico, le due parti dovrebbero continuare a impegnarsi nella costruzione di una relazione costruttiva, improntata alla stabilità strategica, rafforzando il dialogo, gestendo adeguatamente le divergenze ed espandendo la cooperazione pratica.

Affrontando le questioni singolarmente e costruendo gradualmente la fiducia reciproca, le due parti potranno sicuramente trovare il modo giusto di relazionarsi, rendendo il 2026 un anno storico e di grande importanza per i rapporti Cina-USA, che si fondi sul passato e apra le porte al futuro, e creando insieme un domani migliore.

(XINHUA).